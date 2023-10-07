ООН призвала мировое сообщество выделить $97 млн для беженцев в Армении

План срочной помощи, рассчитанный до конца марта 2024 года, предусматривает совместные действия 60 партнеров, включая 43 национальные неправительственные организации, сообщили в УВКБ

ЖЕНЕВА, 7 октября. /ТАСС/. ООН призвала мировое сообщество выделить $97 млн на нужды беженцев в Армении. Гуманитарный план рассчитан до конца марта 2024 года, сообщила женевская штаб-квартира Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"УВКБ вместе с агентствами ООН и партнерскими неправительственными организациями призывает выделить $97 млн в целях предоставления срочной гуманитарной помощи и защиты беженцам, а также тем, кто их великодушно принимает в Армении", - говорится в сообщении. План срочной помощи, рассчитанный до конца марта 2024 года, предусматривает совместные действия 60 партнеров, включая 43 национальные неправительственные организации. Намечено оказать поддержку 136 тыс. беженцев и 95 тыс. жителей местных общин в Армении, принимающих беженцев.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.