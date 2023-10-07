МИД Палестины считает провокации Израиля и молчание мирового сообщество причиной эскалации

Ведомство подчеркнуло, что отказ Иерусалима от подписанных соглашений и нарушения им международных резолюций подорвали мирный процесс

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Палестины возложило ответственность за нынешнюю эскалацию в регионе на ежедневные провокации со стороны Израиля и бездействие международного сообщества в ответ на них. Как подчеркивается в заявлении ведомства, МИД неоднократно предупреждал о возможных последствиях такой политики.

"Мы неоднократно предупреждали о последствиях блокирования перспектив политического урегулирования и отказа предоставить палестинскому народу его законное право на самоопределение и государство. Мы также предупреждали о последствиях ежедневных провокаций и нападений, продолжающегося терроризма со стороны поселенцев и оккупационных сил и вторжений в мечеть Аль-Акса и другие христианские и исламские святыни", - говорится в опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta) заявлении. "Продолжение политики двойных стандартов, молчание международного сообщества в отношении преступных действий израильских сил против палестинского народа, а также продолжающаяся несправедливость и угнетение, которым подвергается палестинский народ, являются причиной взрывоопасной ситуации и отсутствия мира и безопасности в регионе", - считает МИД Палестины.

Министерство подчеркнуло, что "отказ Израиля от подписанных соглашений и нарушения им международных резолюций подорвали мирный процесс и привели к тому, что решение палестинского вопроса не достигнуто спустя 75 лет страданий и перемещений".

В субботу утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории. Армия Израиля объявила о "состоянии готовности к войне", а затем - о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава. По ее данным, из сектора Газа запущено за последние часы не менее 2,2 тыс. ракет. Глава Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи сектора Газа реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в этих условиях одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, в том числе территорию Тель-Авива с пригородами. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна находится в состоянии войны и одержит в ней победу, а ХАМАС заплатит за нападение беспрецедентную цену.