7 октября, 15:34,
обновлено 7 октября, 16:01
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили о поражении нескольких целей ХАМАС в секторе Газа

Последствия ударов Израиля по сектору Газа
© ТАСС/ Reuters

По информации Армии обороны страны, в частности, поразили военные структуры радикалов в двух многоэтажных зданиях в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду целей движения ХАМАС в секторе Газа, включая военные структуры радикалов в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Истребители нанесли удары по ряду целей, принадлежащих террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Некоторое время назад истребители армии нанесли удары по военной структуре в двух многоэтажных зданиях, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для осуществления террористической деятельности", - говорится в заявлении.

В израильской армии отметили, что "ХАМАС намеренно размещает свои военные активы в центрах гражданского населения сектора Газа".

"Перед нанесением удара ЦАХАЛ заранее предупредил жителей здания и попросил их эвакуироваться", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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