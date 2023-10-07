В Израиле сообщили о поражении нескольких целей ХАМАС в секторе Газа

По информации Армии обороны страны, в частности, поразили военные структуры радикалов в двух многоэтажных зданиях в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду целей движения ХАМАС в секторе Газа, включая военные структуры радикалов в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители нанесли удары по ряду целей, принадлежащих террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Некоторое время назад истребители армии нанесли удары по военной структуре в двух многоэтажных зданиях, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для осуществления террористической деятельности", - говорится в заявлении.

В израильской армии отметили, что "ХАМАС намеренно размещает свои военные активы в центрах гражданского населения сектора Газа".

"Перед нанесением удара ЦАХАЛ заранее предупредил жителей здания и попросил их эвакуироваться", - добавили в пресс-службе.