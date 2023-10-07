Турция выразила готовность внести вклад в деэскалацию между Израилем и Палестиной

МИД республики призвал стороны действовать сдержанно и избегать импульсивных шагов

СТАМБУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Турция выразила серьезную обеспокоенность в связи с насилием и напряженностью в Израиле и Палестине и заявила о готовности внести свой вклад в деэскалацию палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Мы глубоко обеспокоены насилием и напряженностью в Израиле и Палестине сегодня (7 октября). Мы придаем большое значение скорейшему восстановлению спокойствия в регионе и решительно осуждаем гибель мирного населения. Мы подчеркиваем, что акты насилия и связанная с ними эскалация не принесут никому пользы, призываем стороны действовать сдержанно, избегать импульсивных шагов. Мы всегда готовы внести максимальный вклад для взятия ситуации под контроль, прежде чем события перерастут в новую фазу эскалации и распространятся на более широкую территорию. В этой связи продолжаем интенсивные контакты с заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении турецкого МИД.

По мнению турецкого МИД, "эти печальные события в очередной раз показывают важность концепции создания двух государств". "Призываем стороны отказаться от применения силы и незамедлительно начать работу в рамках этом направлении", - подчеркивается в заявлении.

МИД Турции также призвал находящихся в Израиле граждан республики находиться в безопасных местах.