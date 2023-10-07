7 октября, 16:27
Палестино-израильский конфликт

Британия намерена способствовать скорейшему достижению мира между Израилем и Палестиной

Глава МИД королевства Джеймс Клеверли заявил, что членов движения ХАМАС нельзя называть ни бойцами, ни даже боевиками

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Великобритания будет способствовать скорейшему достижению мира между Израилем и Палестиной. Об этом заявил телеканалу Sky News глава МИД королевства Джеймс Клеверли.

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"Соединенное Королевство решительно осуждает направленные против Израиля террористические атаки, мы поддерживаем право Израиля на самооборону и, конечно же, будем тесно сотрудничать с израильским правительством, - сказал министр. - Мы уже находимся с ним на связи и продолжим поддерживать контакты - как для того, чтобы защитить британских граждан в Израиле, так и с тем, чтобы попытаться как можно скорее достичь мира".

На своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Клеверли написал, что членов палестинского движения ХАМАС нельзя называть ни бойцами, ни даже боевиками.

"ХАМАС - террористы, - написал он. - Нет другого слова, способного передать жестокость ракетных обстрелов или терактов, направленных против мирного населения". 

Теги:
ПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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