Британия намерена способствовать скорейшему достижению мира между Израилем и Палестиной

Глава МИД королевства Джеймс Клеверли заявил, что членов движения ХАМАС нельзя называть ни бойцами, ни даже боевиками

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Великобритания будет способствовать скорейшему достижению мира между Израилем и Палестиной. Об этом заявил телеканалу Sky News глава МИД королевства Джеймс Клеверли.

"Соединенное Королевство решительно осуждает направленные против Израиля террористические атаки, мы поддерживаем право Израиля на самооборону и, конечно же, будем тесно сотрудничать с израильским правительством, - сказал министр. - Мы уже находимся с ним на связи и продолжим поддерживать контакты - как для того, чтобы защитить британских граждан в Израиле, так и с тем, чтобы попытаться как можно скорее достичь мира".

На своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Клеверли написал, что членов палестинского движения ХАМАС нельзя называть ни бойцами, ни даже боевиками.

"ХАМАС - террористы, - написал он. - Нет другого слова, способного передать жестокость ракетных обстрелов или терактов, направленных против мирного населения".