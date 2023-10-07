МИД Бахрейна: эскалация в Израиле и Палестине будет иметь последствия для всего региона

Ведомство призвало международное сообщество принять меры, чтобы "остановить боевые действия, защитить гражданское население в соответствии с международным гуманитарным правом и способствовать усилиям мирного процесса"

ДУБАЙ, 7 октября. /ТАСС/. Эскалация конфликта между Израилем и палестинскими группировками, атаковавшими в субботу территорию еврейского государства, будет иметь негативные последствия для всего Ближнего Востока. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Бахрейна.

"Королевство Бахрейн с обеспокоенностью следит за развитием конфликта между палестинскими группировками и израильскими силами <...> и призывает все стороны проявлять сдержанность и немедленно прекратить эскалацию, - указано в документе. - Министерство предупреждает, что продолжение боевых действий будет иметь негативные последствия для безопасности и стабильности в регионе, а также для усилий, направленных на установление справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке".

Ведомство обратилось с призывом к международному сообществу принять меры, чтобы "остановить боевые действия, защитить гражданское население в соответствии с международным гуманитарным правом и способствовать усилиям мирного процесса". Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость выполнения решений ООН, касающихся урегулирования палестино-израильского конфликта путем создания двух государств.