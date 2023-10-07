СМИ: в секторе Газа рухнуло многоэтажное здание в результате удара Израиля

Как сообщил телеканал Al Arabiya, группировка "Бригады Изэддина аль-Кассема" выступила с угрозой, что в ответ на "разрушение палестинской башни в Газе будет нанесен удар по Тель-Авиву"

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Израильская армия нанесла удары с воздуха по нескольким многоэтажным зданиям в секторе Газа. Как передает телеканал Al Arabiya, одно из них полностью разрушено.

Боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Изэддина аль-Кассема" выступило с угрозой, что в ответ на "разрушение палестинской башни в Газе будет нанесен удар по Тель-Авиву".

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ее истребители нанесли удары по нескольким целям ХАМАС, включая военные структуры радикалов в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа.