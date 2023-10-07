7 октября, 16:02
Палестино-израильский конфликт

СМИ: в секторе Газа рухнуло многоэтажное здание в результате удара Израиля

Последствия ударов Израиля по сектору Газа
© ТАСС/ Reuters

Как сообщил телеканал Al Arabiya, группировка "Бригады Изэддина аль-Кассема" выступила с угрозой, что в ответ на "разрушение палестинской башни в Газе будет нанесен удар по Тель-Авиву"

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Израильская армия нанесла удары с воздуха по нескольким многоэтажным зданиям в секторе Газа. Как передает телеканал Al Arabiya, одно из них полностью разрушено.

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Боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Изэддина аль-Кассема" выступило с угрозой, что в ответ на "разрушение палестинской башни в Газе будет нанесен удар по Тель-Авиву".

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ее истребители нанесли удары по нескольким целям ХАМАС, включая военные структуры радикалов в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа. 

Теги:
ПакистанПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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