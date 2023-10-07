Бразилия планирует созвать экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Израиле

Как отметили в МИД южноамериканской страны, правительство Бразилии осудило серию взрывов и наземных атак, совершенных в Израиле из сектора Газа

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 октября. /ТАСС/. Бразилия, которая председательствует в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, планирует созвать его экстренное совещание в связи с обострением ситуации в Израиле. Об этом в субботу сообщает МИД южноамериканской страны.

"Правительство Бразилии осуждает серию взрывов и наземных атак, совершенных сегодня в Израиле из сектора Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 20 израильских граждан и более 500 получили ранения. Выражаем соболезнования семьям погибших и солидарность с народом Израиля. Вновь заявляя, что нет оправдания применению насилия, особенно в отношении гражданского населения, правительство Бразилии призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации ситуации. <...> Будучи председателем Совета Безопасности ООН, Бразилия созовет его экстренное заседание", - говорится в заявлении на сайте ведомства.