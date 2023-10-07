В ООН призвали к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке

Заместитель генсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс подчеркнул, что "насилие никогда не было ответом"

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал к немедленному прекращению боевых действий в Израиле и секторе Газа.

"Я чрезвычайно встревожен быстрой эскалацией событий в Израиле и на оккупированных палестинских территориях. Счет гражданских жертв с обеих сторон, по имеющимся сведениям, уже идет на сотни. Это число быстро растет", - говорится в заявлении Гриффитса, распространенном офисом генерального секретаря ООН.

Гриффитс подчеркнул, что "насилие никогда не было ответом", а также призвал стороны "немедленно прекратить боевые действия и обеспечить защиту гражданских лиц повсюду и на постоянной основе". "Если этого не сделать, результатом будет еще большее кровопролитие", - добавил он.