Посольство КНР в Израиле призвало своих граждан к повышенной осторожности

Оно также рекомендовало своевременно обращаться в дипмиссию в случае чрезвычайных ситуаций

ПЕКИН, 7 октября. /ТАСС/. Посольство Китая в Израиле призвало своих граждан соблюдать повышенную осторожность и своевременно обращаться в дипмиссию в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на внешнеполитическое ведомство КНР.

"Посольство в Израиле срочно напоминает китайским гражданам о необходимости уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью, повышать собственную осведомленность о безопасности и соблюдать необходимые меры предосторожности <...>. Просим китайских граждан, находящихся в Израиле, в случае возникновения чрезвычайной ситуации обратиться в полицию, а также своевременно обратиться в посольство", - приводит агентство фрагмент сообщения диппредставительства КНР в Израиле.