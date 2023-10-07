7 октября, 16:39
Палестино-израильский конфликт

Посольство КНР в Израиле призвало своих граждан к повышенной осторожности

Оно также рекомендовало своевременно обращаться в дипмиссию в случае чрезвычайных ситуаций

ПЕКИН, 7 октября. /ТАСС/. Посольство Китая в Израиле призвало своих граждан соблюдать повышенную осторожность и своевременно обращаться в дипмиссию в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на внешнеполитическое ведомство КНР.

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"Посольство в Израиле срочно напоминает китайским гражданам о необходимости уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью, повышать собственную осведомленность о безопасности и соблюдать необходимые меры предосторожности <...>. Просим китайских граждан, находящихся в Израиле, в случае возникновения чрезвычайной ситуации обратиться в полицию, а также своевременно обратиться в посольство", - приводит агентство фрагмент сообщения диппредставительства КНР в Израиле. 

Теги:
КитайПалестино-израильский конфликтИзраиль
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