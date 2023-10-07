В Братиславе объявили чрезвычайную ситуацию из-за нелегальных беженцев

Как сообщило Словацкое телевидение, значительное число беженцев осело в Братиславе из-за решения Австрии, Польши и Чехии закрыть свои границы со Словакией

БРАТИСЛАВА, 7 октября. /ТАСС/. Власти Братиславы объявили в городе чрезвычайную ситуацию из-за нелегальных беженцев из стран Ближнего Востока и Азии, которые следуют через столицу Словакии транзитом на запад Европы.

Как сообщило Словацкое телевидение, значительное число беженцев осело в Братиславе из-за решения Австрии, Польши и Чехии закрыть свои границы со Словакией начиная со среды. В свою очередь Словакия ввела в четверг проверки на границе с Венгрией, откуда на ее территорию незаконно проникают мигранты. Муниципальные власти словацкой столицы объясняют объявление ЧС, в частности, тем, что этот режим позволяет оперативно оказывать помощь беженцам, среди которых много женщин и детей.

В Словакии ситуация с нелегальными беженцами, попадающими в Евросоюз по так называемому балканскому пути, обострилась в начале сентября. Жители приграничных с Венгрией населенных пунктов заявляют об участившихся случаях воровства еды. Среди мигрантов преобладают граждане Сирии.

Председатель партии "Направление - социальная демократия", победившей на состоявшихся 30 сентября парламентских выборах в Словакии, экс-премьер республики Роберт Фицо пообещал немедленно ужесточить контроль на границе страны с Венгрией, если его партия войдет в правительство. По его словам, это необходимо для решения в республике проблемы нелегальной миграции.