МИД Франции рекомендовал гражданам избегать поездок в Иерусалим

В ведомстве посоветовали проявлять повышенную бдительность и следовать указаниям местных властей

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции рекомендовало гражданам республики отказаться от поездок в Иерусалим и на палестинские территории на фоне эскалации конфликта между Израилем и палестинскими группировками.

"После сегодняшних терактов в Израиле и Иерусалиме ситуация может быстро ухудшиться. Гражданам Франции рекомендуется проявлять повышенную бдительность и следовать указаниям местных властей, а также избегать любых поездок и оставаться дома. В связи с риском ухудшения ситуации не рекомендуется посещать Иерусалим и палестинские территории", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.