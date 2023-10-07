7 октября, 16:49
Палестино-израильский конфликт

МИД Франции рекомендовал гражданам избегать поездок в Иерусалим

В ведомстве посоветовали проявлять повышенную бдительность и следовать указаниям местных властей

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции рекомендовало гражданам республики отказаться от поездок в Иерусалим и на палестинские территории на фоне эскалации конфликта между Израилем и палестинскими группировками.

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"После сегодняшних терактов в Израиле и Иерусалиме ситуация может быстро ухудшиться. Гражданам Франции рекомендуется проявлять повышенную бдительность и следовать указаниям местных властей, а также избегать любых поездок и оставаться дома. В связи с риском ухудшения ситуации не рекомендуется посещать Иерусалим и палестинские территории", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. 

Теги:
ФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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