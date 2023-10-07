В Израиле заявили о готовности расширять операцию против террористов в Газе

По словам главы Минобороны еврейского государства Йоава Галанта, "Израиль в настоящее время находится в состоянии войны"

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил американскому коллеге Ллойду Остину, что еврейское государство готово расширять операцию против террористов из сектора Газа.

"Армия обороны Израиля в настоящее время работает, чтобы победить врага и защитить своих граждан. Мы готовы расширять нашу операцию", - распространила высказывания Галанта пресс-служба израильского министерства обороны. "Во время разговора, который состоялся по инициативе Остина, Галант подробно рассказал о последних событиях в Израиле и операциях, проводимых армией и оборонным ведомством", - добавили военные.

Галант в беседе с главой Пентагона заявил, что "Государство Израиль в настоящее время находится в состоянии войны и с сегодняшнего утра подвергается террористическим атакам, направленным против гражданских, включая мужчин, женщин, детей и пожилых людей", продолжили в пресс-службе. Кроме того, министр обороны Израиля "выразил признательность Остину и администрации США за поддержку Израиля", а также заявил, что еврейское государство "выиграет эту войну и ХАМАС будет нести ответственность за свои действия".