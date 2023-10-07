7 октября, 16:59
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Турции обсудил палестино-израильское урегулирование с коллегами из региона

Ведомство ранее распространило заявление, в котором выразило серьезную обеспокоенность в связи с насилием и напряженностью в Израиле и Палестине

СТАМБУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Египта, Ирана, Катара, Палестины и Саудовской Аравии для обсуждения вопросов деэскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили журналистам в турецком МИД, не уточнив деталей.

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МИД Турции ранее в субботу распространил заявление, в котором выразил серьезную обеспокоенность в связи с насилием и напряженностью в Израиле и Палестине и заявил о готовности внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта. В Анкаре также призвали стороны отказаться от применения силы. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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