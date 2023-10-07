Пакистан призвал к стабилизации обстановки на Ближнем Востоке

В МИД страны выразили обеспокоенность обострением израильско-палестинского конфликта

ИСЛАМАБАД, 7 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Пакистана выразило обеспокоенность обострением израильско-палестинского конфликта и призвало к восстановлению мира в регионе.

"Мы призываем международное сообщество объединиться для прекращения боевых действий, защиты гражданского населения и установления прочного мира на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства республики.

Подчеркивается, что Исламабад поддерживает решение этого вопроса в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций и Организации исламского сотрудничества. "Жизнеспособное, суверенное и сопредельное государство Палестина должно быть создано на основе границ, существовавших до 1967 года, со столицей в Аль-Кудс аш-Шарифе", - отмечается в пресс-релизе.