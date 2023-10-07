7 октября, 17:11,
обновлено 7 октября, 17:28
Палестино-израильский конфликт

СМИ: палестинские группировки в секторе Газа выпустили 150 ракет в сторону Израиля

Как сообщил телеканал Al Jazeera, израильская армия нанесла удары по дому главы политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Действующие в секторе Газа палестинские группировки выпустили 150 ракет в сторону территории Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

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"Мы выпустили 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрел жилой башни в секторе Газа", - приводит канал заявление боевого крыла ХАМАС - группировки "Бригады Изэддина аль-Кассема".

Ранее израильская армия нанесла удары с воздуха по нескольким многоэтажным зданиям в секторе Газа. Как сообщал телеканал Al Arabiya, одно из них было полностью разрушено. После этого боевое крыло ХАМАС выступило с угрозой, что в ответ на "разрушение палестинской башни в Газе будет нанесен удар по Тель-Авиву".

По информации телеканала Al Jazeera, некоторое время назад израильская армия нанесла удары по дому главы политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

В новость внесены изменения (20:28 мск) - уточняются данные в заголовке и лиде.  

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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