7 октября, 17:15
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху проводит экстренное заседание кабмина в комплексе зданий Минобороны в Тель-Авиве

Причиной стало резкое обострение обстановки вокруг сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит экстренное заседание правительства страны на фоне резкого обострения обстановки вокруг сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина.

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По ее информации, заседание проходит в комплексе зданий Минобороны и силовых структур Израиля в Тель-Авиве, куда ранее в субботу Нетаньяху прибыл для проведения оперативных совещаний с руководством силового блока по поводу ситуации вокруг Газы (резиденция премьера и основные госучреждения находятся в Иерусалиме, там же обычно заседает и правительство). 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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