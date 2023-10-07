Нетаньяху проводит экстренное заседание кабмина в комплексе зданий Минобороны в Тель-Авиве

Причиной стало резкое обострение обстановки вокруг сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит экстренное заседание правительства страны на фоне резкого обострения обстановки вокруг сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина.

По ее информации, заседание проходит в комплексе зданий Минобороны и силовых структур Израиля в Тель-Авиве, куда ранее в субботу Нетаньяху прибыл для проведения оперативных совещаний с руководством силового блока по поводу ситуации вокруг Газы (резиденция премьера и основные госучреждения находятся в Иерусалиме, там же обычно заседает и правительство).