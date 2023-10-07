Пентагон проведет консультации с союзниками США в свете ситуации в Израиле

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин выразил "соболезнования пострадавшим при ужасающих террористических атаках ХАМАС на Израиль"

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин поручил подчиненным провести консультации с союзниками и партнерами Вашингтона в свете обострения палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера.

Как следует из документа, глава американского оборонного ведомства провел телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом, чтобы "выразить соболезнования пострадавшим при ужасающих террористических атаках ХАМАС на Израиль". Остин "ясно дал понять министру Галанту, что безоговорочно поддерживает Армию обороны Израиля и народ Израиля". "Он подтвердил непоколебимую приверженность министерства [обороны] делу безопасности Израиля и его полному праву на самозащиту от террористических актов. Министр Остин поручил своим помощникам обеспечить проведение Министерством обороны США тесных консультаций со всеми нашими союзниками и партнерами, разделяющими приверженность миру и выступающими против терроризма", - отмечается в заявлении.

Как уточнил Райдер, Остин "продолжит консультации с министром Галантом в последующие дни и недели, чтобы обеспечить получение Израилем всей поддержки, в которой он нуждается".