Мишель заявил о готовности ЕС помочь перезапустить политпроцесс по Ближнему Востоку

Глава Евросовета также осудил атаки против населения

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, в ходе которого осудил атаки против населения и выразил готовность ЕС помочь перезапустить политический процесс по ближневосточному урегулированию.

"В разговоре с премьер-министром Палестины Штайе осудил неизбирательные нападения на гражданское население и призвал к уважению международного гуманитарного права и защите жизни гражданского населения. ЕС готов поддержать возобновление политического процесса посредством инициативы главы дипломатии ЕС в рамках усилий по Дню мира со всеми региональными партнерами", - написал Мишель на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).