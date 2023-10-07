7 октября, 17:18,
обновлено 7 октября, 17:34
Палестино-израильский конфликт

Мишель заявил о готовности ЕС помочь перезапустить политпроцесс по Ближнему Востоку

Глава Евросовета также осудил атаки против населения

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, в ходе которого осудил атаки против населения и выразил готовность ЕС помочь перезапустить политический процесс по ближневосточному урегулированию.

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"В разговоре с премьер-министром Палестины Штайе осудил неизбирательные нападения на гражданское население и призвал к уважению международного гуманитарного права и защите жизни гражданского населения. ЕС готов поддержать возобновление политического процесса посредством инициативы главы дипломатии ЕС в рамках усилий по Дню мира со всеми региональными партнерами", - написал Мишель на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтМишель, Шарль
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