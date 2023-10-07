Крупнейшие авиакомпании США отменяют полеты в Израиль

Речь идет о Delta Air Lines, American Airlines и United Airlines

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Два из трех крупнейших американских авиаперевозчиков Delta Air Lines и American Airlines отменили полеты в Израиль в субботу и воскресенье, United Airlines отменила один рейс в Израиль в субботу.

Об этом свидетельствуют данные американского мониторингового сайта FlightAware.

United Airlines также сообщила, что вернула в Сан-Франциско вылетевший в Израиль ранее рейс. "Мы внимательно следим за ситуацией и вносим в расписание изменения по мере необходимости", - говорится в сообщении компании.