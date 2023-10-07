7 октября, 17:32
Палестино-израильский конфликт

Крупнейшие авиакомпании США отменяют полеты в Израиль

Речь идет о Delta Air Lines, American Airlines и United Airlines

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Два из трех крупнейших американских авиаперевозчиков Delta Air Lines и American Airlines отменили полеты в Израиль в субботу и воскресенье, United Airlines отменила один рейс в Израиль в субботу.

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Об этом свидетельствуют данные американского мониторингового сайта FlightAware.

United Airlines также сообщила, что вернула в Сан-Франциско вылетевший в Израиль ранее рейс. "Мы внимательно следим за ситуацией и вносим в расписание изменения по мере необходимости", - говорится в сообщении компании. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
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