На Тайване возбудили четыре дела о разглашении секретных данных о подлодках

Первое из них связано с проверкой всех обстоятельств на предмет измены, сообщила газета "Тайбэй шибао"

ГОНКОНГ, 7 октября. /ТАСС/. Органы прокуратуры Тайваня инициировали четыре отдельных делопроизводства в связи с предполагаемым разглашением секретной информации о разработанных на острове подводных лодках. Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

По ее данным, первое из дел связано с проверкой всех обстоятельств на предмет измены. Еще одно посвящено проверке информации о возможной причастности к скандалу китайских спецслужб или связанных с материковым Китаем организаций.

Кроме того, прокуратура Тайбэя ведет отдельное расследование в связи с возможными конфликтными ситуациями между подрядчиками, которые принимали участие в тендере на разработку первой субмарины тайваньской постройки. Последнее из делопроизводств ведется прокуратурой города Гаосюн и связано с проверкой документов, переданных членом Законодательного юаня (парламент Тайваня) от партии Гоминьдан Ма Вэньцзюнь, на предмет наличия в них секретной информации.

2 октября "Тайбэй шибао" сообщила, что законодателя Ма Вэньцзюнь обвинили в передаче иностранным спецслужбам секретных данных о первой субмарине тайваньской постройки. Прокуратура и оборонное ведомство Тайваня начали проверку обоснованности обвинений. Сама политик назвала их клеветой.

По данным тайваньского политического обозревателя Ли Чжэнхао, Ма Вэньцзюнь передала южнокорейской разведке около 3 тыс. документов о прототипе строившейся субмарины. В том числе записи разговоров сотрудников двух иностранных предприятий - южнокорейской компании по проектированию морской техники SI Innotec и зарегистрированной на Гибралтаре фирмы Gavron, которой руководят, по данным издания, отставные офицеры британского флота. По словам Ли Чжэнхао, шесть южнокорейских инженеров SI Innotec были задержаны в прошлом году после возвращения на родину за помощь Тайваню в разработке подводной лодки.

Новейшая подлодка

28 сентября в городе Гаосюн прошла церемония спуска на воду первой подводной лодки Тайваня собственного производства "Хайкунь". После испытаний она должна быть передана в состав ВМС острова к концу 2024 года.

"Хайкунь" была заложена в 2020 году. Подлодка водоизмещением от 2,5 тыс. до 3 тыс. тонн оснащена 6 аппаратами для пуска торпед Mk-48. Как сообщало Центральное информационное агентство острова, в общей сложности программа предусматривает строительство до восьми подлодок этого проекта. Ожидается, что субмарины этой серии получат на вооружение противокорабельные крылатые ракеты UGM-84 Harpoon.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.