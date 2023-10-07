Главы Египта и Франции обсудили координацию усилий по снижению напряженности вокруг Газы

Абдель Фаттах ас-Сиси и Эмманюэль Макрон "выразили глубокую обеспокоенность опасным ухудшением ситуации"

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону координацию действий, направленных на деэскалацию напряженности вокруг палестинского сектора Газа. Об этом сообщили в канцелярии главы египетского государства.

"Разговор касался консультаций и координации усилий по прекращению эскалации в секторе Газа между израильской и палестинской сторонами", - отметили в канцелярии ас-Сиси. Указывается, что президенты Египта и Франции "выразили глубокую обеспокоенность опасным ухудшением ситуации, подчеркнув необходимость усиления позиции международного сообщества и предотвращения гибели большого числа людей".

Президент Египта уведомил своего французского коллегу "об обширных контактах Каира с обеими сторонами конфликта, а также международными и региональными игроками с целью сдерживания нынешней ситуации и предотвращения ее сползания к еще большему насилию, что может представлять реальную опасность для региональной стабильности".

Ранее МИД Египта сообщил, что представители Каира "контактируют с обеими сторонами, вовлеченными в противостояние, для установления спокойствия". Внешнеполитическое ведомство предупредило о "серьезной опасности нынешней эскалации" и призвало стороны "проявлять максимальную сдержанность и не подвергать гражданское население дальнейшему риску".