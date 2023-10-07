7 октября, 17:43
Палестино-израильский конфликт

Главы Египта и Франции обсудили координацию усилий по снижению напряженности вокруг Газы

Абдель Фаттах ас-Сиси и Эмманюэль Макрон "выразили глубокую обеспокоенность опасным ухудшением ситуации"

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону координацию действий, направленных на деэскалацию напряженности вокруг палестинского сектора Газа. Об этом сообщили в канцелярии главы египетского государства.

Читайте также
История военных операций Израиля в секторе Газа

"Разговор касался консультаций и координации усилий по прекращению эскалации в секторе Газа между израильской и палестинской сторонами", - отметили в канцелярии ас-Сиси. Указывается, что президенты Египта и Франции "выразили глубокую обеспокоенность опасным ухудшением ситуации, подчеркнув необходимость усиления позиции международного сообщества и предотвращения гибели большого числа людей".

Президент Египта уведомил своего французского коллегу "об обширных контактах Каира с обеими сторонами конфликта, а также международными и региональными игроками с целью сдерживания нынешней ситуации и предотвращения ее сползания к еще большему насилию, что может представлять реальную опасность для региональной стабильности".

Ранее МИД Египта сообщил, что представители Каира "контактируют с обеими сторонами, вовлеченными в противостояние, для установления спокойствия". Внешнеполитическое ведомство предупредило о "серьезной опасности нынешней эскалации" и призвало стороны "проявлять максимальную сдержанность и не подвергать гражданское население дальнейшему риску". 

Теги:
ЕгипетФранцияПалестино-израильский конфликтСиси, Абдель Фаттах, ас-Макрон, Эмманюэль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация