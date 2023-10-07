Во Франции обустроят 1,5 тыс. новых мест для содержания нелегальных мигрантов

Как сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, с начала года были депортированы 2,5 тыс. человек

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Вместимость центров временного содержания для нелегальных мигрантов во Франции увеличится на 1,5 тыс. мест, также власти планируют упростить высылку нелегалов в будущем. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью газете Le Parisien.

"Во Франции мы подтверждаем нашу решимость [в борьбе с нелегальной миграцией]: мы удвоим число мест в центрах временного содержания, оно увеличится с 1,5 тыс. до 3 тыс. в 12 городах: Дижон, Уассель, Нант, Безье, Экс, Ницца, Оливет, Орлеан, Мериньяк, в районе Дюнкерка, на Майотте и в [столичном регионе] Иль-де-Франс. По сотне мест на центр", - сказал министр.

Дарманен также сообщил, что с 1 января были депортированы 2,5 тыс. человек. По данным агентства AFP, только за прошлый год были задержаны 15,9 тыс. мигрантов на территории европейской части Франции и 27,6 тыс. нелегалов в заморских территориях. С 6 ноября в Сенате (верхней палате парламента) приступят к рассмотрению законопроекта, предполагающего ужесточение борьбы с нелегальной миграцией, который, как надеется Дарманен, даст больше свободы МВД, а также сократит время вынесения решения о выдаче вида на жительство или отказе в этом праве.

"Иммиграция существует давно и продолжит существовать. Вопрос в том, как принимать людей, как их интегрировать в общество и как понять, кого из них мы хотим у себя видеть. Нужно искать решения на уровне Европы, иначе никаких простых решений не будет", - подытожил он.