7 октября, 17:53
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила, что возобновила удары по объектам ХАМАС в Газе

Этому заявлению предшествовали сигналы воздушной тревоги в центральной части еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Израильские военные вечером возобновили удары по объектам палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Читайте также
История военных операций Израиля в секторе Газа

"Армия обороны Израиля наносит удары по ряду целей, принадлежащих террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Этому заявлению предшествовали сигналы воздушной тревоги в центральной части Израиля, в том числе в районе Тель-Авива, предупреждавшие о возможном ракетном ударе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация