Армия Израиля сообщила, что возобновила удары по объектам ХАМАС в Газе

Этому заявлению предшествовали сигналы воздушной тревоги в центральной части еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Израильские военные вечером возобновили удары по объектам палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля наносит удары по ряду целей, принадлежащих террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Этому заявлению предшествовали сигналы воздушной тревоги в центральной части Израиля, в том числе в районе Тель-Авива, предупреждавшие о возможном ракетном ударе.