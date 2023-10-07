Миротворцы ООН усилили патрулирование границы Ливана и Израиля из-за событий в Газе

Официальный представитель Временных сил Андреа Тененти заявил, что командование находится в постоянном контакте с военными двух стран, чтобы обеспечить эффективную координацию и избежать недоразумений

БЕЙРУТ, 7 октября. /ТАСС/. Командование Временными силами ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) приняло дополнительные меры по поддержанию стабильной ситуации на ливано-израильской границе. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель сил Андреа Тененти.

"Миротворцы усилили патрулирование во всей зоне ответственности голубых касок, учитывая угрозу ракетных обстрелов", - сказал собеседник. По словам Тененти, командование сил с самого начала событий в Газе "находится в постоянном контакте с ливанскими и израильскими военными, чтобы обеспечить эффективную координацию и избежать недоразумений".

"Наша основная цель - поддерживать стабильность вдоль всей линии границы в Южном Ливане и избегать любой эскалации, которая может иметь серьезные последствия для мирного населения", - подчеркнул он.

Ранее в периоды эскалации конфликта между израильской армией и палестинцами в секторе Газа боевики радикальных группировок в лагере беженцев Рашидия под Тиром обстреливали северные районы Израиля. Ливанские военнослужащие и миротворцы обнаруживали ракетные установки, из которых велся обстрел, но не могли задержать нарушителей режима прекращения огня на границе.