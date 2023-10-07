Байден намерен запросить у Конгресса $100 млрд на оказание помощи Киеву до конца 2024 года

Газета The Daily Telegraph отметила, что демократическая администрация стремится избежать новых споров с Республиканской партией вплоть до завершения президентских выборов в США

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года. Как сообщает британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники, его размер может достигнуть $100 млрд.

Издание указывает, что демократическая администрация стремится избежать новых споров с Республиканской партией вплоть до завершения президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года.

"Концепцию "большого пакета" решительно поддерживают многие члены администрации, - заявил собеседник издания. - Сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов".

Официальный представитель администрации Байдена заявил изданию, что "никаких решений о том, будет ли это один большой пакет и каким будет его размер, не последует" до избрания нового спикера Палаты представителей Конгресса США, который сменит отправленного в отставку республиканца Кевина Маккарти. При этом было подчеркнуто, что возможность выделения большого пакета, которого хватит до конца 2024 года, изучается и он является "одним из вариантов".

По оценкам издания, соответствующий законопроект имеет все шансы получить одобрение большинства членов Палаты представителей и сенаторов. К настоящему моменту Конгресс уже одобрил четыре пакета помощи Украине на общую сумму в $113 млрд. При этом сохранение оказываемой Киеву финансовой поддержки становится все более спорным вопросом среди населения США. Последний опрос, проведенный исследовательской компанией Ipsos и агентством Reuters, показывает, что доля американцев, поддерживающих отправку вооружений на Украину, сократилась с 46% в мае до 41%.

Представитель администрации также заявил The Daily Telegraph, что Байден готовится выступить с речью, "попытавшись объединить Америку, объяснив, почему так важно поддерживать Украину и как много поставлено на кон". "Он напрямую затронет критику финансирования Украины и ответит на нее", - заявили сотрудникам газеты в Белом доме, не назвав, впрочем, возможные сроки выступления президента.