Противники УПЦ перекрыли дорогу возле Киево-Печерской лавры

Неизвестные неподалеку от обители выкрикивали националистические лозунги, сообщили в Союзе православных журналистов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Несколько десятков противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перекрыли дорогу возле Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

"Киево-Печерская лавра. Активисты заблокировали дорогу и мешают проезду. Верующие рассказали, что сегодня протестующие против УПЦ, разгоряченные известием, что в Раде нашлись нардепы, готовые проголосовать за запрет церкви, просто бросаются на людей с агрессией", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза.

На видео, опубликованном СПЖ, также видно, что неизвестные неподалеку от обители выкрикивали националистические лозунги.

Власти Украины последовательно выдавливают УПЦ из Киево-Печерской лавры. В марте одноименный музей-заповедник в одностороннем порядке расторг с ней договор аренды, а летом сотрудники музея при содействии полиции начали смену замков, захват и опечатывание корпусов монастыря. В августе суд признал законными расторжение аренды и претензии музея на имущество монастыря, что позволяет выселить монахов из обители. После этого руководство музея закрыло для посетителей вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря, а также запретило студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры.

На Украине в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.