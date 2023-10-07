Министры пяти средиземноморских стран расширят сотрудничество в борьбе с миграцией

По словам министра по делам миграции и убежища Греции Димитриса Керидиса, климатический кризис приведет к появлению "экологических беженцев", что будет огромной проблемой

АФИНЫ, 7 октября. /ТАСС/. Министры внутренних дел и миграции пяти средиземноморских стран группы MED5 (Греция, Испания, Италия, Кипр и Мальта) договорились на встрече в Салониках о расширении сотрудничества в сфере борьбы с нелегальной миграцией при условии выделения дополнительных финансов из казны Евросоюза. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

На итоговой пресс-конференции министр по делам миграции и убежища Греции Димитрис Керидис отметил, что встреча прошла плодотворно. По его словам, климатический кризис приведет к появлению "экологических беженцев", что будет огромной проблемой. "Иммиграция никуда не денется, Европу необходимо защищать, этот баланс отражен в нашем совместном коммюнике", - сказал он.

Заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас подчеркнул, что благодаря усилиям испанского председательства был достигнут компромисс для продолжения завершения нового пакта об иммиграции. "Страны Южной Европы, на которые приходилось самое сильное давление за счет потоков мигрантов, координируют свои действия, требуя увеличения европейской помощи", - сказал Схинас.

По его словам, если иммиграционным давлением не будут должным образом управлять, тогда действительно возникнет экзистенциальная угроза европейскому единству. "Мы продолжаем программу визитов в Африку, мы завершили соглашение с Тунисом, в Египте мы продолжаем обсуждение соглашения, а с Турцией у нас есть партнерство, которое мы хотим улучшить", - сказал зампред ЕК. По его словам, у ЕС запрошено дополнительно €2 млрд исключительно на миграцию.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил о поддержке сотрудничества со странами происхождения и транзита мигрантов. "Мы сошлись во мнении о необходимости конкретного сотрудничества и соглашения с третьими странами, вовлеченными в миграционные потоки, и мы хотим поощрять репатриацию", - пояснил он.

Необходимо общеевропейское решение

Мальтийский министр внутренних дел и по вопросам национальной безопасности, реформ и равенства Байрон Камиллери подчеркнул, что необходимо общеевропейское решение для урегулирования в целом проблемы миграции. "Тысячи людей рискуют жизнью в море, контрабандисты не могут действовать безнаказанно, необходимо выработать европейское решение этой проблемы и подготовить планы предотвращения [прибытия нелегальных мигрантов]", - сказал он.

Касаясь ситуации на Мальте, Камиллери уточнил, что Ливия является транзитной страной для всех иммигрантов, хотя никто из них не имеет ливийского происхождения, а 70% из них - это азиаты. "В этом году около 70% тех, кто прибыл нелегально, вернулись в страны своего происхождения", - уточнил он.