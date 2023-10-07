Экс-военный Украины считает неприемлемым стремление убрать в стране все, что связано с РФ

Руслан Сыров отметил, что "в Москве есть гостиница, которая называется "Украина", есть ресторан с украинской кухней, где очень хорошо готовят"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Стремление Киева к тому, чтобы искоренить на Украине все, что связано с РФ, неприемлемо. Об этом заявил бывший украинский военный Руслан Сыров в эфире "Радио России".

"В Москве есть гостиница, которая называется "Украина", есть ресторан с украинской кухней, где очень хорошо готовят, где поют украинские песни. <...> Тут они не отворачиваются от Украины, а на Украине как бы все хотят убрать, что связано с Российской Федерацией. Я считаю, что это вообще нехорошо", - сказал он в эфире "Радио России".

Сыров также рассказал о сотрудничестве со спецслужбами РФ в начале СВО: бывший военный передавал данные о позициях украинских бригад, а также ценную информацию, связанную с кибербезопасностью. "Я передавал всю информацию, которая через меня проходила. Мне скидывали программное обеспечение, можно сказать, шпионское. Я это программное обеспечение заливал себе на флешку, <...> [затем] в компьютер, в сервер, то есть куда возможно", - указал он.

Экс-военный отметил, что сейчас его семья находится в Москве. "Получили гражданство Российской Федерации", - добавил Сыров.