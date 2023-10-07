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Палестино-израильский конфликт

Белый дом уверен, что атаки на Израиль не связаны с получением Ираном $6 млрд

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заверил, что полученные Ираном средства еще не потрачены

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Вашингтон уверен, что получение Ираном средств в размере $6 млрд в рамках сделки по обмену заключенными с США, не имеет никакого отношения к атакам на Израиль. Об этом заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

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Как она написала в социальной сети X (ранее Twitter), "ни единого цента из этих средств не было потрачено, а когда их будут тратить, их можно израсходовать только на такие вещи, как продовольствие и медикаменты для иранского народа". "Эти средства совершенно никак не связаны с имевшими место сегодня ужасными атаками, и это не первый раз, когда распространяется дезинформация", - добавила Уотсон.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс также написал в X: "Постыдная ложь в то время, когда в центре внимания должна быть поддержка Израиля". Он также заверил, что полученные Ираном средства еще не потрачены. Бейтс подчеркнул, что эти деньги могут быть использованы лишь для приобретения "продовольствия и медикаментов".

Несколько законодателей-республиканцев ранее подвергли критике вашингтонскую администрацию за участие в обмене заключенными между Ираном и США в сентябре. В рамках данных договоренностей Иран получил доступ к своим активам, которые были заблокированы на счетах южнокорейских банков из-за санкций США. Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин ранее подтвердил, что активы в размере $5,9 млрд поступили на счета иранских банков в Катаре. По его словам, в августе средства были переведены из Южной Кореи в Швейцарию для конвертации в евро. Республиканцы утверждали, что иранская сторона якобы могла оказать финансовую поддержку палестинским группировкам. 

Теги:
СШАИранПалестино-израильский конфликтИзраиль
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