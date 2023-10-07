Постпред Израиля при ООН заявил, что ответственность за обострение лежит на ХАМАС

Гилад Эрдан добавил, что Израиль примет все меры для своей защиты

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Израиль считает, что вся ответственность за обострение ситуации вокруг сектора Газа лежит на движении ХАМАС, страна примет все меры для своей защиты. Об этом говорится в письме постоянного представителя Израиля при ООН Гилада Эрдана Совету Безопасности всемирной организации.

"Вся ответственность лежит на [движении] ХАМАС, которое столкнется с результатами этих событий", - говорится в распространенном в ООН письме.

Эрдан призвал Совет Безопасности осудить действия ХАМАС. "Государство Израиль будет действовать всеми необходимыми способами, чтобы защитить себя и свой суверенитет", - указал дипломат.