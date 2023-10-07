Киргизия и Таджикистан согласовали более 43 км общей границы

Стороны подписали соответствующий протокол, сообщило информагентство "Ховар"

ДУШАНБЕ, 7 октября. /ТАСС/. Рабочие группы правительственных делегаций Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации государственной границы согласовали 43,32 км ее общих участков. Как сообщило таджикское информагентство "Ховар", стороны подписали соответствующий протокол.

Агентство отмечает, что мероприятие прошло в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации границы проходила с 3 по 7 октября 2023 года в городе Баткен Баткенской области Киргизии, следующая встреча состоится на территории Таджикистана.

2 октября 2023 года делегации двух стран во главе с председателем Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумином Ятимовым и зампредом киргизского правительства, председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым провели переговоры в областном центре Баткен, по итогам которого подписали протокол. Главы делегаций заявили, что реализация подписанного документа позволит разрешить споры и конфликты, периодически возникающие между жителями приграничных районов из-за территориальных претензий, и в скором времени будет принято окончательное решение по определению всех участков госграницы.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет более 980 км. После прекращения существования Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. На некоторых из них время от времени возникают споры и конфликты, в том числе вооруженные. Переговоры о делимитации продолжаются с декабря 2002 года.