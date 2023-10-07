7 октября, 18:52
Палестино-израильский конфликт

В Иране поддержали право палестинцев на защиту от агрессии Израиля

Как отметил представитель МИД республики Насера Канани Чафи, Иран возлагает ответственность на Израиль за "эскалацию насилия и убийства палестинцев"

ДУБАЙ, 7 октября. /ТАСС/. Иран поддерживает право палестинского народа на защиту от агрессии со стороны Израиля. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД исламской республики Насера Канани Чафи.

Читайте также
История военных операций Израиля в секторе Газа

"Защита своей земли и святынь от оккупации, агрессии, ежедневных преступлений и терроризма, организованного сионистским режимом, является естественным и законным правом угнетенной палестинской нации", - прокомментировал он заявление движения ХАМАС.

Как отметил представитель МИД, Иран возлагает ответственность на Израиль за "эскалацию насилия и убийства палестинцев". Канани Чафи призвал исламские страны поддержать действия ХАМАС и других палестинских группировок. 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация