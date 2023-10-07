Аббас призвал Макрона остановить эскалацию со стороны Израиля

Президент Палестины подчеркнул, что эскалация была вызвана отсутствием перспективы политического решения ближневосточного вопроса

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном призвал Париж вмешаться, чтобы остановить эскалацию со стороны Израиля.

"Аббас призвал своего французского коллегу срочно вмешаться, чтобы остановить израильскую агрессию против палестинского народа со стороны оккупационных сил и поселенцев", - приводит заявление канцелярии палестинское информационное агентство WAFA.

Лидер Палестины подчеркнул, что нынешняя эскалация вызвана отсутствием "перспективы политического решения [ближневосточного вопроса], неспособностью палестинского народа реализовать свое законное право на самоопределение и добиться независимости", "израильской агрессией против палестинского народа, его земли и святынь" и продолжением поселенческой деятельности при "молчании международного сообщества".

"Президент указал, что неспособность применить к Израилю резолюции международного права, а также продолжающаяся несправедливость и угнетение, которым подвергается наш народ, подталкивают ситуацию к взрыву, последствия которого никто не сможет пережить", - подчеркивается в заявлении канцелярии Аббаса.