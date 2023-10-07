7 октября, 18:57
Палестино-израильский конфликт

Аббас призвал Макрона остановить эскалацию со стороны Израиля

Президент Палестины подчеркнул, что эскалация была вызвана отсутствием перспективы политического решения ближневосточного вопроса

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном призвал Париж вмешаться, чтобы остановить эскалацию со стороны Израиля.

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"Аббас призвал своего французского коллегу срочно вмешаться, чтобы остановить израильскую агрессию против палестинского народа со стороны оккупационных сил и поселенцев", - приводит заявление канцелярии палестинское информационное агентство WAFA.

Лидер Палестины подчеркнул, что нынешняя эскалация вызвана отсутствием "перспективы политического решения [ближневосточного вопроса], неспособностью палестинского народа реализовать свое законное право на самоопределение и добиться независимости", "израильской агрессией против палестинского народа, его земли и святынь" и продолжением поселенческой деятельности при "молчании международного сообщества".

"Президент указал, что неспособность применить к Израилю резолюции международного права, а также продолжающаяся несправедливость и угнетение, которым подвергается наш народ, подталкивают ситуацию к взрыву, последствия которого никто не сможет пережить", - подчеркивается в заявлении канцелярии Аббаса. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудМакрон, Эмманюэль
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