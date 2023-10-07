7 октября, 18:55,
обновлено 7 октября, 19:15
Палестино-израильский конфликт

Байден поручил активизировать контакты в регионе из-за ситуации в Израиле

Президент США дал соответствующее указание сотрудникам своей администрации, курирующим вопросы национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в свете эскалация палестино-израильского конфликта поручил помощникам активизировать контакты с представителями еврейского государства, странами региона и Европы и с палестинской стороной. Об этом он заявил, выступая в Белом доме.

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Американский лидер отметил, что дал указание сотрудникам своей администрации, курирующим вопросы национальной безопасности, "поддерживать контакт со своими израильскими коллегами на уровне военных, на уровне разведок, дипломатов, чтобы удостовериться, что у Израиля есть то, в чем он нуждается". "Я также поручил моим помощникам поддерживать постоянные контакты с лидерами в регионе, включая Египет, Турцию, Катар, Саудовскую Аравию и Иорданию, Оман, ОАЭ, а также наших европейских партнеров и палестинскую администрацию", - сказал Байден. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
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