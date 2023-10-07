Главы МИД Египта и США обсудили требуемые усилия для сдерживания ситуации в Газе

Самех Шукри указал, что "главной целью мирового сообщества при разрешении палестино-израильского конфликта должна быть доктрина о создании независимого палестинского государства в границах июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме"

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону усилия, которые необходимо предпринять для сдерживания ситуации вокруг палестинского сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба египетского внешнеполитического ведомства.

"[Шукри и Блинкен] рассмотрели усилия, которые нужно предпринять на региональном и международном уровнях, чтобы положить конец продолжающемуся насилию и не подвергать опасности жизни людей", - говорится в специальном заявлении пресс-службы. По ее данным, разговор между двумя министрами "был сосредоточен на необходимости добиваться скоординированной позиции мирового сообщества, чтобы убедить стороны конфликта перейти к сдержанности и спокойствию".

Глава египетского МИД указал, что "главной целью мирового сообщества при разрешении палестино-израильского конфликта должна быть доктрина о создании независимого палестинского государства в границах июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме". Это, по убеждению Шукри, подразумевает "прекращение вторжений израильской армии в палестинские города, воздержание [Израиля] от провокационных действий и поощрение обеих сторон к возобновлению мирных переговоров".

Ранее МИД Египта сообщил, что представители Каира "контактируют с обеими сторонами, вовлеченными в противостояние, для установления спокойствия". Внешнеполитическое ведомство Египта предупредило о "серьезной опасности нынешней эскалации" и призвало стороны "проявлять максимальную сдержанность и не подвергать гражданское население дальнейшему риску".