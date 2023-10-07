В МИД Сирии заявили, что действия палестинцев заслуживают поддержки всех арабов

В ведомстве отметили, что "операция палестинского сопротивления началась на следующий день после празднования 50-й годовщины арабо-израильской войны 1973 года"

БЕЙРУТ, 7 октября. /ТАСС/. Проведение палестинцами операции "Наводнение Аль-Акса" представляет собой важный рубеж на пути их длительной борьбы за создание независимого государства. Об этом говорится в переданном агентством SANA заявлении МИД Сирии.

Как отметило внешнеполитическое ведомство, "операция палестинского сопротивления началась на следующий день после празднования 50-й годовщины арабо-израильской войны 1973 года, в ходе которой арабские армии одержали крупную победу".

"Палестинцы бросили смелый вызов высокомерию оккупационных властей в ответ на жестокие репрессии, - говорится в заявлении. - Поэтому их действия заслуживают поддержки всех арабов и борцов за свободу, прогресс и независимость".

Как подчеркивает сирийский МИД, операция "Наводнение Аль-Акса" свидетельствует о том, что "вооруженное сопротивление является для палестинцев единственным способом добиться реализации своих законных национальных прав".