7 октября, 19:23
Палестино-израильский конфликт

В МИД Сирии заявили, что действия палестинцев заслуживают поддержки всех арабов

В ведомстве отметили, что "операция палестинского сопротивления началась на следующий день после празднования 50-й годовщины арабо-израильской войны 1973 года"

БЕЙРУТ, 7 октября. /ТАСС/. Проведение палестинцами операции "Наводнение Аль-Акса" представляет собой важный рубеж на пути их длительной борьбы за создание независимого государства. Об этом говорится в переданном агентством SANA заявлении МИД Сирии.

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Как отметило внешнеполитическое ведомство, "операция палестинского сопротивления началась на следующий день после празднования 50-й годовщины арабо-израильской войны 1973 года, в ходе которой арабские армии одержали крупную победу".

"Палестинцы бросили смелый вызов высокомерию оккупационных властей в ответ на жестокие репрессии, - говорится в заявлении. - Поэтому их действия заслуживают поддержки всех арабов и борцов за свободу, прогресс и независимость".

Как подчеркивает сирийский МИД, операция "Наводнение Аль-Акса" свидетельствует о том, что "вооруженное сопротивление является для палестинцев единственным способом добиться реализации своих законных национальных прав". 

Теги:
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