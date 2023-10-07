В городах Турции прошли акции в поддержку Палестины

Наиболее многочисленные манифестации состоялись в Стамбуле, Анкаре, Адане, Диярбакыре и Трабзоне

СТАМБУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Массовые акции в поддержку Палестины и с осуждением действий Израиля в секторе Газа прошли во многих городах Турции. Местами их участники сжигали израильские флаги, сообщает телеканал Halk TV.

Наиболее многочисленные акции состоялись в Стамбуле, Анкаре, Адане, Диярбакыре и Трабзоне. Манифестанты с флагами Турции и Палестины в руках скандировали антиизраильские лозунги. Сообщений о серьезных инцидентах не поступало.

МИД Турции ранее распространил заявление, в котором выразил серьезную обеспокоенность в связи с насилием и напряженностью в Израиле и Палестине и заявил о готовности внести свой вклад в деэскалацию палестино-израильского конфликта. В Анкаре также призвали стороны отказаться от применения силы.