7 октября, 19:36

В Эквадоре ликвидировали подозреваемого в убийстве кандидата в президенты

Как сообщила эквадорская служба по вопросам, касающимся заключенных, Хосе М. убили в одном из центров лишения свободы

ГАВАНА, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере один задержанный, проходивший по делу об убийстве кандидата на пост президента Эквадора Фернандо Вильявисенсио, убит утром в одном из центров лишения свободы в стране. Об этом сообщила эквадорская служба по вопросам, касающимся заключенных.

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"Сотрудники судебно-медицинской экспертизы провели расследование после столкновений, произошедших в эту субботу, 7 октября, в центре предварительного заключения провинции Пинчинча, в результате которых скончался Хосе М., который был причастен к делу Вильявисенсио", - говорится в заявлении службы.

В пятницу служба по вопросам, касающимся заключенных, сообщила об убийстве в тюрьме шести граждан Колумбии, обвиняемых в причастности к убийству Вильявисенсио 9 августа в Кито. 

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