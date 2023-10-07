Алиев возложил на Францию вину за возможную напряженность с Арменией

Президент Азербайджана заявил, что отказался от переговоров в Гранаде именно из-за позиции Франции

БАКУ, 7 октября. /ТАСС/. Виновником возможного нового противостояния между Баку и Ереваном будет Франция, вооружающая Армению. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

"В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по региональным вопросам. <…> Президент Алиев особо подчеркнул, что, вооружая Армению, Франция способствует не миру, а новой напряженности в регионе - и в случае, если в регионе случится какое-либо новое противостояние, именно Франция будет его виновником", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Алиев заявил, что отказался от переговоров в Гранаде именно из-за позиции Франции. Он добавил, что считает неправильным упоминание Азербайджана в принятом лидерами Евросовета, Германии, Франции и Армении итоговом заявлении при том, что Баку во встрече участия не принимал.

"Президент Азербайджана также напомнил, что Арменией все еще оккупированы восемь сел, подчеркнув необходимость их освобождения", - отметили в пресс-службе президента Азербайджана.

5 октября в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества прошла встреча, посвященная нормализации армяно-азербайджанских отношений. В ней приняли участие Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. По данным агентства APA, Алиев отказался от участия во встрече из-за "неприемлемой позиции Парижа". По итогам встречи в Гранаде ее участники приняли совместное заявление, в котором Пашинян снова признал территориальную целостность Азербайджана на площади 86,6 тыс. кв. км. Азербайджан считает, что эта площадь включает в себя находящиеся на территории Армении восемь сел-анклавов, входивших в состав Азербайджанской ССР.