Глава МИД Турции обсудил палестино-израильский конфликт с госсекретарем США

Хакан Фидан ранее обсудил с коллегами из Палестины, Египта, Ирана, Катара и Саудовской Аравии вопросы деэскалации конфликта

СТАМБУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Глава турецкого МИД Хакан Фидан обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщили журналистам в МИД Турции, не приведя подробностей.

Ранее в субботу Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Палестины, Египта, Ирана, Катара и Саудовской Аравии и обсуждал с ними вопросы деэскалации палестино-израильского конфликта.

МИД Турции также ранее распространил заявление, в котором выразил серьезную обеспокоенность в связи с насилием и напряженностью в Израиле и Палестине и заявил о готовности внести свой вклад в деэскалацию палестино-израильского конфликта. В Анкаре призвали стороны отказаться от применения силы.