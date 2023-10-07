7 октября, 19:48
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Турции обсудил палестино-израильский конфликт с госсекретарем США

Хакан Фидан ранее обсудил с коллегами из Палестины, Египта, Ирана, Катара и Саудовской Аравии вопросы деэскалации конфликта

СТАМБУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Глава турецкого МИД Хакан Фидан обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщили журналистам в МИД Турции, не приведя подробностей.

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Ранее в субботу Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Палестины, Египта, Ирана, Катара и Саудовской Аравии и обсуждал с ними вопросы деэскалации палестино-израильского конфликта.

МИД Турции также ранее распространил заявление, в котором выразил серьезную обеспокоенность в связи с насилием и напряженностью в Израиле и Палестине и заявил о готовности внести свой вклад в деэскалацию палестино-израильского конфликта. В Анкаре призвали стороны отказаться от применения силы. 

Теги:
СШАПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, ЭнтониФидан, Хакан
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