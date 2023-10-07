СМИ: в Израиль проникли до 300 боевиков ХАМАС

По данным газеты Haaretz, на территории страны могут по-прежнему скрываться десятки радикалов из этой организации

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Численность боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС, проникших утром на территорию Израиля, может составлять от 200 до 300 человек. Такие оценки привела газета Haaretz.

По мнению сотрудника израильской полиции, которое приводит издание, десятки из этих боевиков могут по-прежнему скрываться на территории Израиля.

Утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории, одновременно несколько групп боевиков проникли на территорию Израиля, где с ними вступили в бой израильские военные. Сигналы тревоги почти непрерывно звучат с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны. В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна находится в состоянии войны и одержит в ней победу, а противник в лице радикальной палестинской организации ХАМАС будет уничтожен.