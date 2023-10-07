7 октября, 20:40
Палестино-израильский конфликт

СМИ: в Израиль проникли до 300 боевиков ХАМАС

EPA-EFE/ MOHAMMED SABER
© EPA-EFE/ MOHAMMED SABER

По данным газеты Haaretz, на территории страны могут по-прежнему скрываться десятки радикалов из этой организации

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Численность боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС, проникших утром на территорию Израиля, может составлять от 200 до 300 человек. Такие оценки привела газета Haaretz.

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По мнению сотрудника израильской полиции, которое приводит издание, десятки из этих боевиков могут по-прежнему скрываться на территории Израиля.

Утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории, одновременно несколько групп боевиков проникли на территорию Израиля, где с ними вступили в бой израильские военные. Сигналы тревоги почти непрерывно звучат с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны. В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна находится в состоянии войны и одержит в ней победу, а противник в лице радикальной палестинской организации ХАМАС будет уничтожен. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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