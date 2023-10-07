7 октября, 20:57
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля опасается нападений на еврейские объекты в ФРГ

Рон Прозор уверен, что власти Германии примут все меры для их защиты

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Посол Израиля в Германии Рон Прозор опасается нападений на еврейские религиозные и общественные объекты на территории ФРГ. Об этом он заявил в интервью агентству DPA.

По его словам, сейчас есть "высочайшая опасность", что подобные нападения будут совершены. При этом посол выразил уверенность в том, что власти ФРГ примут все меры для защиты объектов.

Утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории, одновременно несколько групп боевиков проникли на территорию Израиля, где с ними вступили в бой израильские военные. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава. Министр обороны Израиля Йоав Галант в этих условиях одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории страны.

По последним данным, при израильских атаках на сектор погибли более 230 человек, почти 1,7 тыс. палестинцев получили ранения, в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны Газы погибли по меньшей мере 200 человек, ранены более 1,1 тыс. 

Теги:
ГерманияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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