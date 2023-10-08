СМИ: при атаках радикалов погибли 250 израильтян

Более 1,4 тыс. получили ранения

ТАСС, 8 октября. По меньшей мере 250 жителей Израиля погибли и 1 450 получили ранения в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на Минздрав страны.

По его информации, среди жертв военнослужащие и гражданские лица.

Утром в субботу со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги почти не смолкают с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны. В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу, а противник будет уничтожен.