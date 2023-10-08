Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Блинкеном и Боррелем ситуацию в Израиле

Принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что следует принять срочные меры для прекращения эскалации

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудил ситуацию в Израиле с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Как отмечается в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства, принц Фейсал в разговоре с Блинкеном и Боррелем указал на необходимость принять срочные меры для прекращения эскалации. Министр также подчеркнул, что Саудовская Аравия "отвергает попытки каким-либо способом нападать на гражданское население".

В субботу утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории, одновременно группы боевиков проникли на территорию Израиля, где с ними вступили в бой израильские военные. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава. Глава Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи сектора Газа реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима.