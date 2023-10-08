В Баварии и Гессене пройдут выборы в региональные парламенты

В обеих федеральных землях избирательные участки откроются в 08:00 и проработают до 18:00

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Выборы в региональные парламенты - ландтаги - пройдут в двух федеральных землях Германии - Баварии и Гессене. В обоих случаях победу прочат консерваторам, а Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, грозит худший результат в истории и там, и там. Правая "Альтернатива для Германии" в обеих землях может наряду с некоторыми другими партиями претендовать на второе место.

В обеих федеральных землях избирательные участки откроются в 08:00 (09:00 мск) и проработают до 18:00 (19:00 мск). Сразу после закрытия будут опубликованы первые данные экзитполов. В течение вечера они будут корректироваться. Официальные данные по мере подсчета бюллетеней будут публиковаться в течение ночи, а также в понедельник.

Расклад сил и прогнозы

Бавария является крупнейшей федеральной землей Германии, занимает 20% от общей территории страны, население составляет 13,08 млн человек. Там с 1954 года на всех выборах побеждает Христианско-социальный союз (ХСС), лидером которого является премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Прочат консерваторам победу и на этот раз. Согласно последним опросам, за партию готовы проголосовать около 37% человек, что примерно столько же, сколько было пять лет назад. Второе место могут получить "зеленые", за которых готовы отдать голоса 16% избирателей. Региональная партия "Свободные избиратели", которая сейчас входит в правительство Зёдера, вероятно, наберет около 15% - этого результата будет достаточно, чтобы продолжить работу в кабинете министров вместе с ХСС.

Если верить прогнозам, то СДПГ наберет в районе 9% - это стало бы худшим результатом для партии в этой земле. В 2018 году "красные" набрали там 9,7%. Ожидается, что улучшит результат правая "Альтернатива для Германии", согласно опросам, она может получить 14%, что было бы на 4,4 п. п. больше, чем пятью годами ранее.

Серьезные коррективы внес в предвыборную гонку инцидент с лидером партии Тино Хрупаллой - на партийном мероприятии в Ингольштадте на этой неделе он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. По данным самой партии, политика укололи иглой с неизвестным веществом. В полиции говорить о покушении не спешат. В последние дни новости по этому инциденту поступали громкие, но противоречивые. Не исключено, что медийный фон обернется для правых дополнительными голосами.

В Гессене, население которого насчитывает чуть более 6 млн человек, социологи прочат победу Христианско-демократическому союзу примерно с 32%. Если "зеленые" наберут прогнозируемые 17-18%, то смогут продолжить работу в правительстве вместе с консерваторами. СДПГ может набрать примерно 17%, что стало бы худшим результатом для партии в этой земле. Еще в 2018 году у них было почти 20%, а 10 лет назад - более 30%.

Лидером партийного списка социал-демократов в Гессене является политик федерального уровня Нэнси Фезер - министр внутренних дел в кабинете Шольца. В последние месяцы ее критиковали из-за нерешительных действий по борьбе с потоками нелегалов. В сентябре она приняла некоторые меры, в частности, усилила контроль на границах с Польшей и Чехией. На второе место с чуть меньшими шансами претендует правая "Альтернатива для Германии", согласно опросам, ее уровень поддержки составляет 16%. Либеральная Свободная демократическая партия и Левая партия могут набрать примерно 5%.

Региональная политика в Германии, как правило, не имеет прямого влияния на центральную. Это означает, что фактического влияния на работу правительства в Берлине эти выборы иметь не будут - в каждой федеральной земле своя политическая повестка, а жителей волнуют в первую очередь внутриполитические и региональные темы.

По данным социологов, 72% жителей Германии считают, что правительство страны плохо справляется с решением текущих вызовов. 73% недовольны работой кабинета министров. В частности, многих беспокоит шестипроцентная инфляция и угроза рецессии. Кроме того, недавно был принят спорный закон об отоплении, который грозит обернуться еще большими тратами для потребителей.На этом фоне наблюдатели полагают, что утрата позиций социал-демократов в Гессене и Баварии, а также рост популярности правых будут иметь большое символическое значение для политического ландшафта Германии.