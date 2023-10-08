В Греции пройдут выборы глав 13 регионов и 332 муниципалитетов

Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени и будут работать до 19:00

АФИНЫ, 8 октября. /ТАСС/. Выборы руководителей всех 13 регионов и 332 муниципалитетов пройдут в Греции. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (совпадает с мск) и будут работать до 19:00.

Если в каком-то из регионов или муниципалитетов не будет победителя, набравшего более 43% голосов, там 15 октября состоится второй тур выборов. Избиратели должны будут тогда проголосовать за одного из двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов. В муниципальный или региональный совет могут войти кандидаты только той партии или партийной коалиции, которая наберет в первом туре не менее 3% голосов.

В столичной области Аттика правящая в Греции правоцентристская партия "Новая демократия" (НД) поддерживает кандидатуру бывшего заместителя министра обороны Никоса Хардалиаса на пост губернатора. Судя по опросам общественного мнения и ставкам, которые принимаются на выборы букмекерские конторы, Хардалиас, скорее всего, победит в первом туре. Такие же ожидания имеются в отношении действующего мэра Афин Костаса Бакоянниса, племянника премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. С нынешних выборов снова вводится пятилетний срок полномочий работников регионов и муниципалитетов. Победители вступят в должность 1 января 2024 года и проработают до 31 декабря 2028 года.

Всего на 8 481 должность в муниципальных советах претендуют 63 906 кандидатов в муниципальные советники. На 611 должностей членов региональных советов претендуют 7 395 кандидатов. Вместе с 80 465 кандидатами на должности в различных муниципальных образованиях в борьбе на нынешних выборах участвуют в общей сложности 151 766 кандидатов, что соответствует почти 2% граждан Греции, проживающих в стране. Право голоса на нынешних выборах имеют все граждане Греции, достигшие 17-летнего возраста, внесенные в список муниципальных избирателей. В выборах также могут участвовать граждане других 26 государств Евросоюза, которые не имеют греческого гражданства, но проживают в Греции, достигли 17-летнего возраста и зарегистрированы в специальных избирательных списках муниципалитета, в котором они проживают.

Первые предварительные итоги выборов власти обещают объявить примерно в 22:30, по крайней мере, по 13 регионам и шести крупным муниципалитетам - Афинам, Салоникам, Пирею, Ираклиону (остров Крит), Патрам (полуостров Пелопоннес) и Ларисе (Центральная Греция).

По информации телеканала ERT-1, НД нацелена на победу во всех 13 регионах и в трех самых крупных муниципалитетах (Афины, Салоники, Пирей). Выборы станут для правительства первым тестом, призванным подтвердить доминирование НД на политической арене страны, а также обеспечить взаимопонимание с избранными руководителями местных органов власти с целью реализации реформ и правительственного плана развития, отмечает телеканал. В предыдущие дни министры и депутаты от правящей партии посещали многие районы страны, чтобы усилить поддержку там правительственных инициатив.

В свою очередь оппозиционные партии обвиняют правительство и правящую партию в проблемах безопасности на железных дорогах. Они также заявляют, что правительство оказалось неспособным эффективно справиться с длительными лесными пожарами летом и последствиями масштабных наводнений в области Фессалия и на острове Эвбея в сентябре.