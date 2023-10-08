Боррель провел разговор с главой МИД Израиля и премьером Палестины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выразил солидарность с стремлением еврейского государства защитить свое население

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в субботу призвал Палестину содействовать урегулированию конфликта с Израилем и выразил солидарность с стремлением еврейского государства защитить свое население. Об этом сообщил Боррель.

"Я разговаривал с премьер-министром [Палестины] Мухаммедом Штайе, чтобы попросить Палестинскую администрацию способствовать немедленному прекращению боевых действий, - говорится в сообщении, размещенном на странице Борреля в соцсети X (ранее Twitter). - Первоочередной задачей является немедленное прекращение насилия".

Глава внешнеполитической службы Евросоюза в разговоре с израильским министром иностранных дел Эли Коэном выразил "солидарность и осуждение насилия и террора". "ЕС солидарен с Израилем, который имеет право защищать себя в соответствии с международным правом перед лицом насильственных и неизбирательных нападений", - написал Боррель.