Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по двум мечетям в секторе Газа

По данным армейской пресс-службы, религиозные сооружения использовались палестинской радикальной организацией ХАМАС в военных целях

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Самолеты ВВС Израиля нанесли в ночь на воскресенье удары по двум мечетям в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба. По ее данным, религиозные сооружения использовались палестинской радикальной организацией ХАМАС в военных целях.

"Ранее сегодня истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по двум объектам, содержащим военную инфраструктуру, находящимся в мечетях, использовавшихся террористической организацией ХАМАС в секторе Газа для проведения атак против Израиля", - говорится в сообщении.

Как полагают в израильской армии, ХАМАС "продолжает вести террористическую деятельность внутри сектора Газа, эксплуатирует религиозные объекты и сознательно размещает свои военные средства посреди мест проживания гражданского населения".

Помимо этого, как сообщила армейская пресс-служба, за последние часы израильские военные нанесли в секторе Газа удары по ракетной пусковой установке, использовавшейся радикалами, оперативному командному центру ХАМАС, откуда велось управление ракетными запусками в сторону Израиля, и оперативному командному центру радикальной организации "Исламский джихад". Кроме того, военные предотвратили проникновение на израильскую территорию со стороны моря группы палестинских террористов, сообщили в пресс-службе.