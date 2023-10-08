Италия заявила о работе над деэскалацией палестино-израильского конфликта

Министр иностранных дел республики Антонио Таяни добавил, что Рим "с беспокойством следит за ситуацией на Ближнем Востоке"

РИМ, 8 октября. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обсудил ситуацию в Израиле с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, Италия с союзниками работает над деэскалацией конфликта.

"Я только что разговаривал с госсекретарем Энтони Блинкеном и коллегами из Германии, Франции, Великобритании и ЕС. Правительство с беспокойством следит за ситуацией на Ближнем Востоке, и мы находимся в тесном контакте с союзниками. Мы работаем над деэскалацией конфликта. Израиль имеет право на существование", - написал Таяни в социальной сети X (ранее Twitter).

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории, одновременно несколько групп боевиков проникли на территорию Израиля, где с ними вступили в бой израильские военные. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава. Министр обороны Израиля Йоав Галант в этих условиях одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории страны.

По последним данным, при израильских атаках на сектор погибли более 230 человек, почти 1,7 тыс. палестинцев получили ранения, в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны Газы погибли по меньшей мере 250 человек, ранены более 1,4 тыс.